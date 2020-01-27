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18-летней Билли Айлиш удалось обойти знаменитых коллег и установить личный рекорд на Грэмми

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Певица Билли Айлиш / Instagram / @billieeilish

Сегодня, 27 января, в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. Мероприятие стало настоящим триумфом для американки Билли Айлиш, которая завоевала четыре статуэтки в основных категориях и стала самой молодой певицей, альбом которой признан лучшим.

Весь мир всколыхнула церемония награждения Грэмми 2020, которая отметилась резонансными победами. Несмотря на то, что главная конкурентка Билли Айлиш, пышнотелая Лиззо была номинирована на самое большое количество наград в восьми категориях, первенство осталось за самой молодой звездой на просторах современной музыкальной индустрии.

Важно! Грэмми-2020: объявлены все победители престижной премии

Эпатажная Билли Айлиш смогла завоевать звание "Лучший новый артист", а ее легендарный трек Bad Guy получил статуэтки "Запись года" и "Песня года", обойдя даже сингл Леди Гаги Always Remember Us This Way. Однако настоящий фурор вызвала победа исполнительницы в номинации "Альбом года" со второй студийной работой When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ранее самой молодой артисткой, которой удалось стать лауреатом в этой категории на Грэмми, была Тейлор Свифт, которой на то время исполнилось 20 лет. Однако, судя по словам Билли Айлиш, такая награда озадачила даже ее.

Могу ли я просто сказать, что я думаю, что Ариана этого заслуживает?
– выпалила на сцене певица.


Билли Айлиш на церемонии Грэмми 2020 / Getty Images

Полный комплект престижных наград, которые унесла с собой знаменитость, на Грэмми удавалось получить лишь двум исполнителям. Первым стал американец Крис Кросс в далеком 1981 году, а впоследствии – Адель, однако на завоевание четырех основных категорий она потратила три года. Отметим, что совместная работа с талантливой сестрой принесла почетное звание "Продюсер года" ее брату Финнеасу.

Билли Айлиш – Bad Guy: смотрите видео онлайн

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Награды Грэмми
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