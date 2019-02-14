18-летняя Оля Полякова позировала в белье: эротическое фото

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова в День влюбленных, 14 февраля, показала поклонникам откровенное фото себя в 18 лет.

Обольстительное фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке 18-летняя Полякова демонстрирует ягодицы в белом белье, позируя спиной к камере.

Если бы в мои 18 был Инстаграм, я была бы его звездой! С днем влюбленных. Любите себя, ведь эта любовь всегда взаимна. Мне здесь 18,
– отметила артистка в подписи.


Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

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Теги: LifeStyle Эротика Музыка Оля Полякова
Источник: 24 канал
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