18 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 мая 2019 года отмечается день Арины Рассадницы. В этот день хозяйки могут сажать свои рассады и быть уверенными, что из них вырастет вкусный урожай.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Яков.
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Народные приметы на 18 мая
– Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь.
– Непогода в этот день – будет урожай хлеба.
– Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.
– Большие облака движутся с Юга на Север – будет дождь в ближайшее время.
Что можно делать 18 мая
1. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 18 мая
1. В этот день нельзя никому ничего давать, так как в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.
3. Сегодня не рекомендуется стричь волосы. День является не слишком удачным для стрижки. Отсрочьте поход к парикмахеру на другой день.