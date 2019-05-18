18 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 мая 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 18 мая

18 мая 2019 года отмечается день Арины Рассадницы. В этот день хозяйки могут сажать свои рассады и быть уверенными, что из них вырастет вкусный урожай.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Яков.

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Народные приметы на 18 мая

– Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь.

– Непогода в этот день – будет урожай хлеба.

– Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.

– Большие облака движутся с Юга на Север – будет дождь в ближайшее время.

Что можно делать 18 мая

1. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 18 мая

1. В этот день нельзя никому ничего давать, так как в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

3. Сегодня не рекомендуется стричь волосы. День является не слишком удачным для стрижки. Отсрочьте поход к парикмахеру на другой день.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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