18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 марта 2019 года почитается Конон Огородник. С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.
Именины сегодня празднуют: Адриан, Константин, Марк, Федор.
Читайте также: Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
Народные приметы на 18 марта
– Ясная и теплая погода 18 марта – лето будет теплым или умеренно жарким.
– Ясная погода 18 марта – града летом не будет.
– В доме и на полях мыши завелись – ждите неурожая.
Что можно делать 18 марта
1. В этот день надо помянуть умерших родственников. Также стоит помолиться за пропавших без вести, благодаря искренней молитве есть вероятность, что они найдутся.
2. Если супруги выпьют 18 марта вина с корицей, то их чувства будут крепкими и сильными.
Что нельзя делать 18 марта
1. Не стоит делать большие покупки 18 марта – они не прослужат долго и окажутся напрасными.
Выбор редакции
-
Голос страны 9 сезон 9 выпуск: чувственные выступления и романтика среди звездных судейсегодня , 00:29
-
Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой17 марта , 12:00
-
Дочь Майкла Джексона попала в больницу после неудачной попытки самоубийства17 марта , 10:00