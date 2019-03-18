18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 18 марта / unsplash.com

18 марта 2019 года почитается Конон Огородник. С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Константин, Марк, Федор.

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Народные приметы на 18 марта

– Ясная и теплая погода 18 марта – лето будет теплым или умеренно жарким.

– Ясная погода 18 марта – града летом не будет.

– В доме и на полях мыши завелись – ждите неурожая.

Что можно делать 18 марта

1. В этот день надо помянуть умерших родственников. Также стоит помолиться за пропавших без вести, благодаря искренней молитве есть вероятность, что они найдутся.

2. Если супруги выпьют 18 марта вина с корицей, то их чувства будут крепкими и сильными.

Что нельзя делать 18 марта

1. Не стоит делать большие покупки 18 марта – они не прослужат долго и окажутся напрасными.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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