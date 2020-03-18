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18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 марта отмечается день Конона Огородника. С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на город" – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Константин, Марк, Федор.

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Народные приметы на 18 марта

 – Ясная и теплая погода 18 марта – лето будет теплым.

 – Если в этот день засыпать навоз на огород – это сулит хороший урожай.

 – Ясная погода 18 марта – града летом не будет.

Что можно делать 18 марта

1. В этот день надо выкопать на огороде 3 ямки и сказать: "Одна лунка для суши, другая для мошки, третья для червей". Таким образом вы задобрите Конона Огородника и можете ожидать хороший урожай.

2. По поверью, если супруги в этот день выпьют вина с корицей, то их отношения будут крепкими и сильными.

3. Если вы планируете сегодня подстричь кончики волос, то стоит сделать это дома, а не в парикмахерской.

Что нельзя делать 18 марта

1.В этот день не советуют делать крупные покупки, ведь говорят, что они долго не прослужат.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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