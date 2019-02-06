18 миллионов долларов за сезон: Кьяра Ферраньи стала самым богатым блоггером-инфлюенсером

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / www.gettyimages.com

Знаменитая итальянская блогерша Кьяра Ферраньи признана наиболее финансово успешным инфлюенсером. Так, во время весенне-летних недель моды, которые проходили в начале осени 2018 года, звезда заработала 18 миллионов 300 тысяч долларов посредством сотрудничества с популярными брендами и СМИ.

Об этом сообщила маркетинговая компания Launchmetrics в отчете, который выпустила относительно сентябрьских показов прошлого сезона. В аналитике за последний модный сезон влияние социальных сетей блондинки оценивается в 18,3 миллиона долларов.

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Известно, что для расчета компания использует специально разработанный алгоритм Media Impact Value, измеряющий влияние упоминаний в социальных сетях на события в индустриях моды, роскоши и косметики.

Таким образом через публикации в сети рассчитывается примерный доход, который получает бренд или знаменитость.

 

Что интересно, итальянка уступила место только сентябрьскому шоу Versace, влияние которого оценили в 18,7 миллионов долларов. Также на втором месте после Ферраньи оказалась Ники Минаж, Винни Харлоу, а после них идут блоггеры Ами Сонг и Камила Коэльо.

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Кьяра Ферраньи
Источник: 24 Канал
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