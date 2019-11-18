18 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 18 ноября / unsplash.com

18 ноября 2019 года почитается память Ионы – святого архиепископа. Он занимался организацией приютов, где проживали обездоленные, вдовы и сироты. Также он прославился многочисленными чудесами, которые мог осуществлять с Божьей помощью.

Через некоторое время Иона был причислен к лику святых. В его жизнеописании сказано, что после его смерти, у его гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.

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Именины 18 ноября отмечают: Григорий, Александр.

Народные приметы на 18 ноября

– Если падает обильный снег – зима тоже будет снежной.

– Если утром будет дождь, то к вечеру заметет снегом.

– Кто в ноябре не замерзнет – тот и в декабре и январе не замерзнет.

Что можно делать 18 ноября

1. В этот день девушки молятся святому Иону, чтобы найти достойного мужчину и настоящую счастливую судьбу.

2. Чтобы привлечь жениха в дом – раскиньте монетки в своем дворе.

3. Ребятам рекомендуется приглашать девушек на прогулки, которые могут увенчаться крепкими отношениями.

4. Можно убирать в доме. По поверью – эта работа будет успешной.

5. Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.

Что нельзя делать 18 ноября

1. Нежелательно принимать в этот день важные решения, заключать любые сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел.

2. Не подписывайте в этот день никакие документы – к беде.

3. Не делайте больших покупок, ведь они долго не прослужат.

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Теги: LifeStyle Традиции
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