18 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 сентября в народном календаре почитается память Елизаветы и Захария – родителей Иоанна Крестителя. Елизавета была двоюродной сестрой Марии и вместе с мужем жила в Хевроне, именно она предсказала рождение Иисуса Марией.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Захар, Максим, Петр, Раиса.

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Народные приметы на 18 августа

– Листья быстро пожелтели – осень будет ранней.

– Много ягод на рябине – будет дождливая осень.

Что можно делать 18 августа

1. Сделайте в этот день генеральную уборку дома и очистите все места от грязи. Таким образом вы избежите дурного влияния и привлечете в жизнь интересных людей.

Что нельзя делать 18 августа

1. Чтобы не накликать беду – не смотрите назад, когда будете идти домой.