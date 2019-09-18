18 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 сентября в народном календаре почитается память Елизаветы и Захария – родителей Иоанна Крестителя. Елизавета была двоюродной сестрой Марии и вместе с мужем жила в Хевроне, именно она предсказала рождение Иисуса Марией.
Именины сегодня празднуют: Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Захар, Максим, Петр, Раиса.
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Народные приметы на 18 августа
– Листья быстро пожелтели – осень будет ранней.
– Много ягод на рябине – будет дождливая осень.
Что можно делать 18 августа
1. Сделайте в этот день генеральную уборку дома и очистите все места от грязи. Таким образом вы избежите дурного влияния и привлечете в жизнь интересных людей.
Что нельзя делать 18 августа
1. Чтобы не накликать беду – не смотрите назад, когда будете идти домой.
Источник: LifeStyle 24
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