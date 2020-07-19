19 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 июля в народном календаре отмечается день Сисоя, который известен как монах-отшельник, проживавший на территории Египетской пустыни в пещере.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Антон.
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Народные приметы на 19 июля
– На Сисоя уже сеять поздно, а собирать еще рано.
– Портулак закрыл свои цветы – ждите непогоду.
– Если месяц большой и в тумане, то будет похолодание.
Что можно делать 19 июля
- Считается, что на Сисоя роса приобретает целебную силу, поэтому именно по ней надо утром пройтись босиком.
Что нельзя делать 19 июля
- В этот день нельзя давать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется в этот день начинать новые дела.
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