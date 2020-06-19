19 июня в народном календаре чтят память Илариона Далматского. В этот день люди обращают внимание на поведение птиц и насекомых.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Иларион, Лукьян, Сусанна.

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Народные приметы на 19 июня

– Дует северный ветер – летом будет много осадков.

– Слышен крик перепелов – на дождливую погоду.

– Дует ветер в восточном направлении – лето будет дождливым.

– Жуки летают вечером – можно рассчитывать на хорошую погоду.

Что можно делать 19 июня

1. Этот день нужно провести со своей семьей. По поверью, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

2. Если разжечь костер на дворе, то таким образом вы избавитесь от всех неприятностей и огорчений.

Что нельзя делать 19 июня

1. Для того, чтобы привлечь в свою жизнь достаток, постарайтесь не скупиться. Не будьте жадными и не отказывайте кому-то в помощи.

2. Чтобы не вымести из дома счастье, не рекомендуется в этот день заметать дом.