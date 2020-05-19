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19 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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19 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 19 мая / unsplash.com

19 мая в народном календаре чтят праведника Иова Многострадального. Несмотря на то, что он был благочестивым, на него посыпались несчастья: он лишился детей, богатства и получил проказу.

Иова бросили все друзья, а жена приказывала прогневить Бога за то, что послал ему столько несчастий. Однако праведник отметил, что нельзя от Господа принимать лишь одно добро, надо пережить также лихие времена.

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Видя его смирение Господь вознаградил Иова за терпение. Он вернул ему здоровье и богатство, а впоследствии у него родились дети. Иов прожил 140 лет.

Именины сегодня празднует Денис.

Народные приметы на 19 мая

– Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.

– Большая роса и ясная погода 19 мая – уродятся огурцы.

– Нет росы утром – ждите перемены погоды.

– Туман на рассвете – не ждите осадков.

Что можно делать 19 мая

  1. Когда будете высаживать рассаду и семена – загадайте желание. Если посадка даст хорошие плоды, то ваше желание непременно осуществится.

Что нельзя делать 19 мая

  1. Не рекомендуется в этот день отправляться в дальнюю дорогу.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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