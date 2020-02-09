"1917": антивоенный манифест режиссера Сэма Мендеса

В лютую гиену или ангельский храм доберется первым идущий сам.

Фильм "1917" считается одним из фаворитов в гонке за Оскаром, хотя и ворвался в список фильмов 2019-го буквально в последние дни. В отличие от мирового проката, в Украину лента Сэма Мендеса добралась на месяц позже. "1917" – один из крупнейших фильмов года, поскольку собрал 103 победы среди 152 номинаций, и это еще не дождавшись церемонии вручения Оскара. С такими результатами и среди нынешних фильмов, и еще, как минимум, в течение нескольких последующих лет "1917" будет ставить планку в контексте режиссерской и операторской работы.

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"1917": официальный кадр из фильма / IMDb

Режиссер Сэм Мендес известен благодаря знаменитой "Красоте по-американски", которая в 1999 году принесла ему пять Оскаров. Также, вы точно видели его бондиану – "007: Скайфолл". И отныне первенство в послужном списке режиссера, скорее всего, будет занимать "1917" – фильм, который Мендес посвятил своему дедушке.

События ленты предсказуемо происходят в 1917-м, на третьем году Первой мировой войны в Северной Франции. Весной немецкие силы сдают позиции и уходят обратно. Англичане не спешат праздновать победу, потому что довольно быстро понимают, что немецкое тактическое отступление – ловушка. Девонширский полк численностью около 1600 человек не знает истинных причин немецкого отхода, а значит готовится "добивать" противника. Связи с ними нет, а в наступление девонширцы выйдут менее чем через сутки. Если не прислать гонца с командой от генерала, 1600 мужчин обречены на смерть.



"1917": официальный кадр из фильма / IMDb

В центре событий "1917" только два человека – младший капрал Скофилд и младший капрал Блейк. Их двух отправили передать приказ об отмене нападения девонширцев. Почему двоих? Ибо "в лютую гиену или ангельский храм доберется первым идущий сам". Весь фильм ребята идут по болоту, трупам врагов и собратьев. Выжженные нейтральные земли встречают Скофилда и Блейка срубленными садами, отравленными колодцами, убитыми животными и иногда живыми немцами, которые хотят их уничтожить. Младший капрал Блейк, "парень, который рассказывал смешные истории" – персонаж, списанный с вышеупомянутого дедушки Сэма Мендеса. Этот факт придает фильму трепетности и горечи, которыми кадры и без того пропитались. Подробности и персонажи "1917" – вымышленные, но картину среды на фронте и последствий немецкого отступления эксперты называют довольно точной.

Сэм Мендес очевидно добивался эффекта присутствия. Для эффекта погружения в события весь фильм похож на съемку одним кадром. Критики единогласно восхищаются операторской работой Роджера Дикинса, который превзошел сам себя после "Бегущего по лезвию 2049", "Фарго", "Старикам здесь не место", уже упомянутого "Скайфолла" и ряда других не менее известных лент. Наверное, диагноз здесь – Оскар.



"1917": официальный кадр из фильма / IMDb

Актерский состав – не самая сильная сторона "1917". Камбербэтч, Ферт, Стронг и знакомые ребята появляются в кадре от силы на три минуты. Весь же вес ответственности берут на себя малоизвестные Дин Чарльз Чепмен и Джордж Маккей. Первого вы могли видеть в "Игре престолов", а второй до сих пор не был причастен к очень известным фильмам, но имеет несколько фильмов и наград в послужном списке. Скорее всего, после работы с Мендесом карьера обоих актеров выйдет на новый уровень, потому что оба справились с поставленной режиссером задачей.

Основное сообщение, что транслирует "1917", передается не драматургией, а тем болотом, колючей проволокой и трупами, которые лежат на пути главных героев. Оно – в сером бесцветном небе, которое изредка сверкает огнями от сигнальных ракет или взрывов. Оно – в глазах врагов, попавших под руку и должных умереть, не так из-за ненависти, как от безысходности – либо ты, либо тебя. И даже когда письмо и посланник уже на месте назначения, маятник войны не так просто остановить. Поход на верную смерть отменен, но саму старуху с косой не остановить в ту же секунду. Как не остановить и войну, поэтому многие погибнут по инерции.

Рейтинг "1917" на IMDb – 8,5. Смотреть фильм можно с 12 лет. Не пропустите "1917" на большом экране, рекомендуем самый большой в вашем городе.

1917: смотреть трейлер фильма онлайн

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