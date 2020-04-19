19 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 апреля христиане празднуют большой праздник – Светлое Воскресение Христово, к которому верующие готовились в течение 7 недель. Здороваться в этот праздник надо словами "Христос Воскрес!", а отвечать следует "Воистину Воскрес!".

Именины сегодня празднует Ярема.

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Народные приметы на 19 апреля

– Если кто-то умирает на Пасху, то, по приметам, его счастливая душа сразу попадает в рай.

– Хорошая примета на Пасху услышать кукушку – это предвещает прибавление в семье, а молодым девушкам – скорое замужество

– Чтобы ребенка целый год никто не сглазил, в Пасху надо перекрестить его пасхальным яйцом и сказать: "Как это яичко никто никогда не сглазит, так и (имя ребенка) никто никогда не сглазит". Тогда надо дать ребенку поцеловать яйцо.

– Если ребенок родился в пасхальное воскресенье, то он непременно станет известным, знаменитым человеком.

– Женщина, которая не может забеременеть, на Пасху должна поставить рядом с собой лишнюю тарелку, положить туда кусочек кулича со словами: "Кулич для детишек!". Потом его надо бросить птичкам.

– Если на Пасху небо ясное и солнце светит – к хорошему урожаю и хорошему лету, а если идет дождь – к урожаю.

– Холодная, но не минусовая погода – к сухому лету.

– Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.



Христос Воскрес!

Что можно делать 19 апреля

1. Пасху надо встретить с чистой душой и помыслами. За завтраком прежде всего надо съесть кулич и освященное яйцо, а потом приступать к другим блюдам.

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Что нельзя делать 19 апреля

1. В большой праздник Пасхи нельзя быть жадными.

2. Даже если вы находитесь далеко от своих родных – постарайтесь не унывать. В этот день надо веселиться и радоваться Воскресению Господню.

3. Категорически запрещается на Пасху работать. Вся уборка в доме должна завершиться еще в Чистый четверг.