19 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 августа в народном календаре православные христиане отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Говорят, что именно с этого дня уже можно встречать осень. 19 августа христиане святят в корзинах яблоки и мед и виноград.

Народные приметы на 19 августа

– Какой Яблочный Спас – таким и январь будет.

– Ясная погода – зима будет холодной.

– Если не есть яблок до Яблочного Спаса, 19 августа, а потом в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Читайте также: Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса

Что можно делать 19 августа

1. Прежде чем съесть освященное яблоко самому, стоит им кого-то угостить.

2. Родителям, чей ребенок умер, надо отнести яблоки на его могилу.

Что нельзя делать 19 августа

1. На Яблочный Спас нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

2. В этот день не занимайтесь тяжелыми физическими делами.