19 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 августа в народном календаре православные христиане отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Говорят, что именно с этого дня уже можно встречать осень. 19 августа христиане святят в корзинах яблоки и мед и виноград.
Народные приметы на 19 августа
– Какой Яблочный Спас – таким и январь будет.
– Ясная погода – зима будет холодной.
– Если не есть яблок до Яблочного Спаса, 19 августа, а потом в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.
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Что можно делать 19 августа
1. Прежде чем съесть освященное яблоко самому, стоит им кого-то угостить.
2. Родителям, чей ребенок умер, надо отнести яблоки на его могилу.
Что нельзя делать 19 августа
1. На Яблочный Спас нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
2. В этот день не занимайтесь тяжелыми физическими делами.