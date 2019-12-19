19 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 декабря православные христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца. Дедушки с котомкой подарков на плечах знают все с самого детства. Николай помогал бедным, спасал людей от голода и приносил нуждающимся деньги и подарки.

Именины 19 декабря празднует Николай.

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Народные приметы на 19 декабря

– Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

– Какая погода будет на Николая Зимнего, таким будет Николай весенний (22 мая).

– Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

– Если человек родился 19 декабря, то в качестве оберега ему надо носить лазурит или родонит.

– Сколько снега на Николая, столько весной и травы будет.

Что можно делать 19 декабря

1. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.

2. Задумайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению.

3. Пойдите утром вместе с семьей в церковь и помолитесь Николаю Чудотворцу.

4. Будьте сегодня щедрыми и давайте беднякам милостыню. Помогайте тем, кому это необходимо. Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше здоровья вам подарит Чудотворец.

5. Отдайте все занятые вами ранее средства.

6. Угощайте друзей и близких сладостями и фруктами.

Что нельзя делать 19 декабря

1. Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам заниматься ремонтом.

2. В этот день еще длится рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения.

3. Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.

4. На Николая Чудотворца нельзя просить денег. Если у вас есть большая нужда в этом – сделайте это на следующий день, ведь вы можете забрать удачу у человека, у которого занимаете деньги.