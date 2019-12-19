19 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 декабря православные христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца. Дедушки с котомкой подарков на плечах знают все с самого детства. Николай помогал бедным, спасал людей от голода и приносил нуждающимся деньги и подарки.
Именины 19 декабря празднует Николай.
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Народные приметы на 19 декабря
– Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.
– Какая погода будет на Николая Зимнего, таким будет Николай весенний (22 мая).
– Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.
– Если человек родился 19 декабря, то в качестве оберега ему надо носить лазурит или родонит.
– Сколько снега на Николая, столько весной и травы будет.
Что можно делать 19 декабря
1. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.
2. Задумайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению.
3. Пойдите утром вместе с семьей в церковь и помолитесь Николаю Чудотворцу.
4. Будьте сегодня щедрыми и давайте беднякам милостыню. Помогайте тем, кому это необходимо. Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше здоровья вам подарит Чудотворец.
5. Отдайте все занятые вами ранее средства.
6. Угощайте друзей и близких сладостями и фруктами.
Что нельзя делать 19 декабря
1. Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам заниматься ремонтом.
2. В этот день еще длится рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения.
3. Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.
4. На Николая Чудотворца нельзя просить денег. Если у вас есть большая нужда в этом – сделайте это на следующий день, ведь вы можете забрать удачу у человека, у которого занимаете деньги.