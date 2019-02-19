19 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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19 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 19 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 19 февраля / www.1zoom.ru

19 февраля 2019 года почитается память преподобного Вуколы, который был первым епископом, служившим в Малой Азии. Вукола крестил язычников, которых обращал в веру.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

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Народные приметы на 19 февраля

– Холодный Вукула – в марте будет тепло.

– Если родились два одинаковых по цвету телята, значит, это хороший знак. Если же телята появились с разной окраской – жди беды.

Что можно делать 19 февраля

1. Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

2. Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте пол и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.

Что нельзя делать 19 февраля

1. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

2. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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