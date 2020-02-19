19 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 февраля почитается память преподобного Вуколы, который был первым епископом, служившим в Малой Азии. Вукола крестил язычников, которых обращал в веру.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

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Народные приметы на 19 февраля

– Если мороз трещит – весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.

– Холодный Вакула – в марте будет тепло.

– Если вода в колодце поднимается, то стоит ждать морозной погоды.

Что можно делать 19 февраля

1. Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

2. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 19 февраля

1. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

2. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.