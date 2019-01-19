19 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 января 2019 года христиане отмечают завершающий праздник рождественского цикла, который называется Крещением или Иорданом. В этот день ныряют в проруби и приносят в дом освященную иорданскую воду, которая обладает целебной силой.
Народные приметы на 19 января:
– Ясная и холодная погода – к засушливому лету, снежная и мрачная – к обильному урожаю.
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– На Богоявление снег идет – к урожаю.
– Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы.
– Если на Крещение полнолуние – будет большая вода.
– В этот день будет звездная ночь – будут хорошо плодоносить орехи и ягоды.
– Идет пушистый снег – на урожай.
Народные приметы на Крещение
Что можно делать 19 января
1. На Крещение нужно окунуться в прорубь, чтобы очиститься от болезней и бед в течение года.
2. Если напоить скот Крещенской водой, то он будет хорошо плодиться.
Что нельзя делать 19 января
1. Перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь, после купания – тоже.
2. На Крещение нельзя заниматься рукоделием, а именно шить и вышивать.
3. В праздник нельзя ссориться и плакать. Плач приведет к печали в течение года.
4. Запрещается в этот день любое гадание. Последний день праздничных гаданий завершается 18 января, в канун Праздника.
5. Не одалживайте никому денег, так как будете постоянно жить в недостатке.
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