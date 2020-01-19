19 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 января христиане отмечают завершающий праздник рождественского цикла, которое называется Крещением или Иорданом. В этот день ныряют в проруби и приносят в дом освященную иорданскую воду, которая обладает целебной силой.
Именины сегодня празднуют: Лидия, Марта.
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Народные приметы на 19 января
– Если на Крещение полнолуние – будет большая вода.
– На Крещение звездная ночь – хорошо уродят орехи и ягоды.
– Идет пушистый снег – к хорошему урожаю.
– Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы.
– Ясная и холодная погода – на засушливое лето, снежная и мрачная – на обильный урожай.
Приметы и обычаи на Крещение
Что можно делать 19 января
1. На Крещение нужно окунуться в прорубь, чтобы очиститься от болезней и бед в течение года.
2. Если напоить скот Крещенской водой, то он будет хорошо плодиться.
Что нельзя делать 19 января
1. На Крещение нельзя заниматься рукоделием, а именно шить и вышивать.
2. Запрещается в этот день любое гадание. Последний день праздничных гаданий завершается 18 января, в канун Праздника.
3. В праздник нельзя ссориться и плакать. Плач приведет к печали в течение года.
4. Не одалживайте никому денег, ведь будете постоянно жить в недостатке.
5. Перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь, после купания – тоже.