19-летняя дочь Деппа Лили-Роуз сверкнула грудью в полупрозрачном платье: пикантные фото

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Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / www.gettyimages.com

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп стала гостьей традиционного торжественного вечера Cesar Revelation, который ежегодно устраивается перед кинопремией "Сезар", которая запланирована на 22 февраля 2019 года.

Cesar Revelation прогремел в понедельник, 14 января, в Париже. Его посетили самые известные звезды французского кинематографа.

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Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз уже не первый раз поражает публику выходами в вызывающей одежде, так как девушка, которая уже стала успешной моделью, не стесняется экспериментировать с образами.

Так, для торжественного вечера девушка примерила светлое платье с полупрозрачным кружевным лифом на тонких бретельках из весенне-летней коллекции Chanel, которое обнажило грудь модели.

Образ Лили-Роуз завершили туфли цвета металлик на устойчивых каблуках.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, Депп поддерживает хорошие отношения со своими коллегами и другими знаменитостями. Поэтому она успела сфотографироваться вместе с французской актрисой Марион Котийяр, а также сделать смешные фото с кинорежиссером и сценаристом Ребеккой Злотовски.

Лілі-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Getty Images

Лілі-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Getty Images

Лілі-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Getty Images

Лілі-Роуз Депп
Марион Котийяр и Лили-Роуз Депп / Getty Images

Лілі-Роуз Депп
Ребекка Злотовски и Лили-Роуз Депп / Getty Images

Напомним, мероприятие также посетила знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи. Это ее первый выход в 2019 году.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Lifestyle
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