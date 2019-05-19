19 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 мая 2019 года отмечают день Иова Горошника. Роса утром в этот день считается целебной.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий.

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Народные приметы на 19 мая

– Если на Иова много росы, то в этом году будет хороший урожай огурцов.

– Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.

– Большая роса и ясная погода 19 мая – уродятся огурцы.

– Нет росы утром – ждите смены погоды.

– Туман на рассвете – не ждите осадков.

Что можно делать 19 мая

1. Когда будете высаживать семена и рассаду, то загадайте желание. Если посадка даст хорошие плоды, значит, ваше желание сбудется.

Что нельзя делать 19 мая

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.