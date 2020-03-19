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19 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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19 марта в народном календаре почитается Константин и его мать Елена. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Они освящают колодцы и ходят в бани.

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим.

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Народные приметы на 19 марта

– Морозная погода – ждите весны и теплого, засушливого лета.

– Лед тонет в реках – к плохому урожаю.

– Мороз ударил утром – еще 40 дней будет аналогичная погода.

– Дятел в лесу стучит – холода продлятся еще долго.

– Целый день снег – лето будет засушливым.

– Если увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.

Что делать 19 марта

1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

Что нельзя делать 19 марта

1. В этот день нельзя пить воду из чужого колодца, потому что очень скоро она может пересохнуть.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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