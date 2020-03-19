19 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 марта в народном календаре почитается Константин и его мать Елена. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Они освящают колодцы и ходят в бани.
Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим.
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Народные приметы на 19 марта
– Морозная погода – ждите весны и теплого, засушливого лета.
– Лед тонет в реках – к плохому урожаю.
– Мороз ударил утром – еще 40 дней будет аналогичная погода.
– Дятел в лесу стучит – холода продлятся еще долго.
– Целый день снег – лето будет засушливым.
– Если увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.
Что делать 19 марта
1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.
Что нельзя делать 19 марта
1. В этот день нельзя пить воду из чужого колодца, потому что очень скоро она может пересохнуть.