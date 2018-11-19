19 ноября 2018 почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру в Христа и хотя не подверглись мученической смерти, все-таки страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых.

В их честь была освящена церковь, где стали собирать реликвии, которые относятся к морской истории. Погода 19 ноября всегда была морозной, а реки окончательно замерзали.

Именины 19 ноября празднуют: Нина, Александра, Анатолий, Василий, Виктор, Николай, Павел, Серафима.

Народные приметы 19 ноября

– Снегопад 19 ноября – зима будет снежной.

– Безветренная погода – скоро наступят морозы.

– Много звезд на небе – будет холод. Если звезд практически не видно – на следующий день ждите снегопады.

– Кажется, что звезды находятся дальше, чем всегда – ожидайте сильного снегопада.

Что можно делать 19 ноября

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 19 ноября

1. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, лучше проведите этот день дома с друзьями и близкими.

2. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте все одолженные ранее средства.