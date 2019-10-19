19 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 октября православная церковь отмечает память апостола Фомы. Согласно Писанию, Фома был одним из 12 апостолов, который не поверил в воскресение Иисуса Христа. Поэтому Иисус сам явился к Фоме и показал ему свои раны.
Именины сегодня празднуют: Иван, Макар.
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Народные приметы на 19 октября
– Если погода безветренная, то скоро похолодает.
– Вороны в стае собираются – к непогоде.
– Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.
– Бледное солнце на закате – к похолоданию.
– Вечерняя заря ярко-красного цвета – к ненастью.
– Если Утро туманное и мрачное, то день будет погожим.
– Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
Что можно делать 19 октября
1. Астрологи советуют в этот день загадать самое заветное желание.
Что нельзя делать 19 октября
1. Ссориться в этот день – к беде.