19 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 октября православная церковь отмечает память апостола Фомы. Согласно Писанию, Фома был одним из 12 апостолов, который не поверил в воскресение Иисуса Христа. Поэтому Иисус сам явился к Фоме и показал ему свои раны.

Именины сегодня празднуют: Иван, Макар.

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Народные приметы на 19 октября

– Если погода безветренная, то скоро похолодает.

– Вороны в стае собираются – к непогоде.

– Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

– Бледное солнце на закате – к похолоданию.

– Вечерняя заря ярко-красного цвета – к ненастью.

– Если Утро туманное и мрачное, то день будет погожим.

– Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Что можно делать 19 октября

1. Астрологи советуют в этот день загадать самое заветное желание.

Что нельзя делать 19 октября

1. Ссориться в этот день – к беде.