1 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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1 апреля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 1 апреля 2019
Что можно и нельзя делать 1 апреля / unsplash.com

1 апреля отмечают день двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Также отмечают День дурака или День смеха. В этот день, обычно, разыгрывают своих близких, друзей, родных и знакомых. Также в этот день планета отмечает Международный день птиц.

Именины сегодня празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.

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Народные приметы на 1 апреля

– Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

– Дождь на Дарью – признак того, что летом засухи не будет.

– Залежавшийся снег – лето будет плохим.

– Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

– Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.


1 апреля – Международный день птиц

Что можно делать 1 апреля

1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Что нельзя делать 1 апреля

1. Старайтесь в этот день не ругаться, а наоборот – веселиться и шутить.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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