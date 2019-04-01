1 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 апреля отмечают день двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Также отмечают День дурака или День смеха. В этот день, обычно, разыгрывают своих близких, друзей, родных и знакомых. Также в этот день планета отмечает Международный день птиц.
Именины сегодня празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.
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Народные приметы на 1 апреля
– Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.
– Дождь на Дарью – признак того, что летом засухи не будет.
– Залежавшийся снег – лето будет плохим.
– Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.
– Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.
1 апреля – Международный день птиц
Что можно делать 1 апреля
1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.
Что нельзя делать 1 апреля
1. Старайтесь в этот день не ругаться, а наоборот – веселиться и шутить.