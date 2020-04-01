24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

1 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 1 апреля / unsplash.com

1 апреля чествуют двух христианских святых – Хрисанфа и Дарию Римскую, живших в 3 веке. В этот день также отмечают День дурака или День смеха и Международный день птиц. В этот день разыгрывают своих близких, друзей и родных.

Именины сегодня празднуют: Дарья, София.

​Читайте также: Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах

Народные приметы на 1 апреля

– Теплый и ясный день – ждите сухое и ветреное лето.

– Дождь на Дарью – примета того, что летом засухи не будет.

– Верба зацвела 1 апреля – ульи пора открывать.

Что можно делать 1 апреля

1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Что нельзя делать 1 апреля

​1. В этот день нельзя никому ни в чем отказывать.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии

Читайте также

31 марта , 23:01 Сергей Притула поделился списком любимых фильмов: что ведущий советует посмотреть на карантине
Кіно 2136
31 марта , 23:39 Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 4027
сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
Новини України 20237
сегодня , 08:03 Картинки с Днем смеха: потешная подборка
Традиції 1162
сегодня , 02:18 От коронавируса умер актер "Звездных войн" Эндрю Джек
Кіно 2963
сегодня , 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 47474
сегодня , 05:00 Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
Новини України 14672
сегодня , 08:02 Главные новости 31 марта: карантин могут продлить, закон о рынке земли заблокировали
Новини України 18938
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
31 марта 19:03 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк
31 марта 18:37 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: главные актеры украинского сериала
Юлія Михайлова
31 марта 18:18 Голливудская принцесса Меган Маркл: громкие скандалы, в которые попадала герцогиня Сассекская
Анастасія Манюхіна
31 марта 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз
31 марта 10:20 От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать
Надія Біленко

Новости
Больше новостей
Залиште відгук