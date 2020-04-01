1 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 апреля чествуют двух христианских святых – Хрисанфа и Дарию Римскую, живших в 3 веке. В этот день также отмечают День дурака или День смеха и Международный день птиц. В этот день разыгрывают своих близких, друзей и родных.

Именины сегодня празднуют: Дарья, София.

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Народные приметы на 1 апреля

– Теплый и ясный день – ждите сухое и ветреное лето.

– Дождь на Дарью – примета того, что летом засухи не будет.

– Верба зацвела 1 апреля – ульи пора открывать.

Что можно делать 1 апреля

1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Что нельзя делать 1 апреля

​1. В этот день нельзя никому ни в чем отказывать.