1 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 апреля чествуют двух христианских святых – Хрисанфа и Дарию Римскую, живших в 3 веке. В этот день также отмечают День дурака или День смеха и Международный день птиц. В этот день разыгрывают своих близких, друзей и родных.
Именины сегодня празднуют: Дарья, София.
Читайте также: Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Народные приметы на 1 апреля
– Теплый и ясный день – ждите сухое и ветреное лето.
– Дождь на Дарью – примета того, что летом засухи не будет.
– Верба зацвела 1 апреля – ульи пора открывать.
Что можно делать 1 апреля
1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.
Что нельзя делать 1 апреля
1. В этот день нельзя никому ни в чем отказывать.
Комментарии
Читайте также
31 марта , 23:01 Сергей Притула поделился списком любимых фильмов: что ведущий советует посмотреть на карантине
сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
сегодня , 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
сегодня , 05:00 Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
День смеха: смешные поздравления с 1 апрелясегодня , 09:00
-
День смеха или День дурака: история праздникасегодня , 09:14
-
Анастасия Приходько очаровала сеть фотографиями дочери31 марта , 21:57
-
Экс-Зианджа Зи Фамелу презентовала дебютную песню31 марта , 22:46
-
Клаудия Шиффер украсила британский глянец: сексуальные фото модели31 марта , 21:32
-
Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь: соблазнительное фото31 марта , 22:25
Предложения партнеров
Комментарии