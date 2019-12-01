1 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 декабря в народном календаре чтят память святых мучеников Романа и Платона. Старожилы молятся святым для материального благополучия. Утром перед началом работы и делами обязательно надо пойти в церковь, ведь верят, что после этого в семье будут водиться деньги.

Сегодня первый день календарной зимы. В народе говорят, что Платон и Роман покажут зиму нам. Какой погода будет в этот день, такой останется на протяжении всей зимы. Также в этот день ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом и День работников прокуратуры Украины.

Именины сегодня празднуют: Платон, Роман.

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Народные приметы на 1 декабря

– Если погода в течение дня очень быстро меняется, то зима будет переменчивой.

– Если 1 декабря на улице тепло – вся зима будет теплой.



1 декабря отмечается Романа и Платона

Что можно делать 1 декабря

1. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дорогу. Ваше путешествие будет удачным.

2. В этот день давайте нищим милостыню, дарите им предметы быта и одежду, которая вам больше не нужна.

Что нельзя делать 1 декабря

1. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.

2. В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.