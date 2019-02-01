1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 февраля 2019 года отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Он был настоятилем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.
Именины сегодня отмечают: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.
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Народные приметы на 1 февраля
– Морозный день – будет жаркое лето.
– На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
– Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
– В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.
Что можно делать 1 февраля
1. Чаепитие на Макария позволит избавиться от боли в животе.
2. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.
3. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
Что нельзя делать 1 февраля
1. Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.