1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

96 Читати новину українською
1 февраля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 1 февраля / unsplash.com

1 февраля 2019 года отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Он был настоятилем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

Именины сегодня отмечают: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Читайте также: Китайский Новый год 2019: особенности празднования

Народные приметы на 1 февраля

– Морозный день – будет жаркое лето.

– На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.

– Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

– В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.

Что можно делать 1 февраля

1. Чаепитие на Макария позволит избавиться от боли в животе.

2. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.

3. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 1 февраля

1. Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
97
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
186
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 464
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25986
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 431
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 338
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук