1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 февраля 2019 года отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Он был настоятилем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

Именины сегодня отмечают: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

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Народные приметы на 1 февраля

– Морозный день – будет жаркое лето.

– На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.

– Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

– В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.

Что можно делать 1 февраля

1. Чаепитие на Макария позволит избавиться от боли в животе.

2. Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.

3. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 1 февраля

1. Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.