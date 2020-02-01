1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 февраля отмечается день памяти Макария Великого – христианского отшельника, который почитался в лике преподобного. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.
Именины сегодня отмечают: Арсений, Макар, Марк, Федор.
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Народные приметы на 1 февраля
– В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, поэтому многие сновидения совсем скоро могут осуществиться.
– Морозный день – ждите жаркое лето.
– Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
– На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
Что можно делать 1 февраля
1. Беременной женщине в этот день надо быть доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.
2. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
3. Девушкам советуют провести свободное время за шитьем и рукоделием.
Что нельзя делать 1 февраля
1. Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.