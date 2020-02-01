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1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 1 февраля / Фото из открытых источников

1 февраля отмечается день памяти Макария Великого – христианского отшельника, который почитался в лике преподобного. Сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Макар, Марк, Федор.

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Народные приметы на 1 февраля

– В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, поэтому многие сновидения совсем скоро могут осуществиться.

– Морозный день – ждите жаркое лето.

– Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

– На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.

Что можно делать 1 февраля

1. Беременной женщине в этот день надо быть доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.

2. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

3. Девушкам советуют провести свободное время за шитьем и рукоделием.

Что нельзя делать 1 февраля

1. Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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