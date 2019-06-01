1 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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1 июня 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
1 июня – какой сегодня праздник, какие приметы на 1 июня / Unsplash

В народе 1 июня чтят память Ивана Долгого. В этот день наблюдали за ветрами. Предки считали, если на Ивана идет дождь, то весь июнь будет сухим. Также в этот день с 1925 года отмечают Всемирный день защиты детей.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

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Народные приметы на 1 июня

  • Если первые два дня месяца дождливо – июнь сухой.
  • Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.
  • Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.
  • Если пошел дождь – к богатому урожаю.

Что можно делать 1 июня

До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали огурцы.

Что нельзя делать 1 июня

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с близкими.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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