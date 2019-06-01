1 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

В народе 1 июня чтят память Ивана Долгого. В этот день наблюдали за ветрами. Предки считали, если на Ивана идет дождь, то весь июнь будет сухим. Также в этот день с 1925 года отмечают Всемирный день защиты детей.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей. Читайте также: Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы Народные приметы на 1 июня Если первые два дня месяца дождливо – июнь сухой.

Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.

Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.

Если пошел дождь – к богатому урожаю. Что можно делать 1 июня До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали огурцы. Что нельзя делать 1 июня В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с близкими.