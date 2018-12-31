1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 января 2019 года отмечают Новый год. По китайскому календарю 2019-й – год Желтой Земляной Свиньи. Чтобы покровительница Нового года была доброжелательной, важно правильно обставить квартиру, нарядно одеться и весело провести время с друзьями и близкими.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.

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Народные приметы на 1 января:

– Как начнешь новый год, так его и проживешь. Первый день нового года задает тон всему году.

– До рассвета посмотрите на небо: если увидите много звезд – будет хороший урожай ягод.



Народные приметы на 1 января

Что можно делать 1 января

1. Сегодня старайтесь как можно больше веселиться и отдыхать. Ходите в гости к друзьям, надевайте красивую одежду или же приготовьте вкусный обед и ждите близких на празднование.

2. Если в этот день менять несколько раз наряды, год будет разнообразным, счастливым и богатым событиями.

3. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Такой поступок поможет обеспечить успех в течение всего года.

4. Чтобы в новом году были деньги, надо натереть руки во время умывания не мылом, а монетами.

Что нельзя делать 1 января

1. В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой, ведь как встретите Новый год, так его и проведете.

2. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семье на весь год.

3. Не выносите мусор из дома 1 января, ведь можете накликать беду.