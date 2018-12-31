1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

271 Читати новину українською
1 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 1 января 2019
Что можно и нельзя делать 1 января / unsplash.com

1 января 2019 года отмечают Новый год. По китайскому календарю 2019-й – год Желтой Земляной Свиньи. Чтобы покровительница Нового года была доброжелательной, важно правильно обставить квартиру, нарядно одеться и весело провести время с друзьями и близкими.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.

Читайте также: Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара

Народные приметы на 1 января:

– Как начнешь новый год, так его и проживешь. Первый день нового года задает тон всему году.

– До рассвета посмотрите на небо: если увидите много звезд – будет хороший урожай ягод.

Народні прикмети 1 січня
Народные приметы на 1 января

Что можно делать 1 января

1. Сегодня старайтесь как можно больше веселиться и отдыхать. Ходите в гости к друзьям, надевайте красивую одежду или же приготовьте вкусный обед и ждите близких на празднование.

2. Если в этот день менять несколько раз наряды, год будет разнообразным, счастливым и богатым событиями.

3. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Такой поступок поможет обеспечить успех в течение всего года.

4. Чтобы в новом году были деньги, надо натереть руки во время умывания не мылом, а монетами.

Что нельзя делать 1 января

1. В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой, ведь как встретите Новый год, так его и проведете.

2. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семье на весь год.

3. Не выносите мусор из дома 1 января, ведь можете накликать беду.

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
31 декабря 2018 13:28 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 39684
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 139
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3020
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 2018 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
506
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 2018 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11303
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 2018 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 284
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук