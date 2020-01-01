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1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 1 января / unsplash.com

1 января весь мир празднует Новый 2020 год. Символ 2020 года – Белая Металлическая Крыса. Успех будет способствовать тем людям, которые будут честными, преданными, амбициозными и трудолюбивыми. Издавна людей интересовало, что категорически нельзя делать в Новый год. Так что же можно и нельзя делать – читайте дальше.

Именины 1 января празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.

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Народные приметы на 1 января

– Как начнете Новый год, так его и проведете.

– До рассвета посмотрите на небо. Если увидите много звезд – будет хороший урожай ягод.

Прикмети у Новий рік 2020
Приметы в Новый год 2020

Что можно делать 1 января

1. В первый день Нового года принято приглашать в дом мужчину. Считается, что он принесет в дом счастье и достаток.

2. Если в этот день менять несколько раз наряды, год будет разнообразным, счастливым и богатым событиями.

3. Старайтесь в Новый год много веселиться и отдыхать. Ходите в гости к друзьям, надевайте красивую одежду, или же ждите прихода близких дома.

4. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Таким образом вы сможете обеспечить успех в течение всего года.

Что нельзя делать 1 января

1. В народе верят, что 1 января нельзя ничего выносить из дома, даже мусор, чтобы не покинул успех.

2. В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой, потому что как встретите Новый год, так его и проведете.

3. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семью на весь год.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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