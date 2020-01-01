1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 января весь мир празднует Новый 2020 год. Символ 2020 года – Белая Металлическая Крыса. Успех будет способствовать тем людям, которые будут честными, преданными, амбициозными и трудолюбивыми. Издавна людей интересовало, что категорически нельзя делать в Новый год. Так что же можно и нельзя делать – читайте дальше.
Именины 1 января празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.
Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
Народные приметы на 1 января
– Как начнете Новый год, так его и проведете.
– До рассвета посмотрите на небо. Если увидите много звезд – будет хороший урожай ягод.
Приметы в Новый год 2020
Что можно делать 1 января
1. В первый день Нового года принято приглашать в дом мужчину. Считается, что он принесет в дом счастье и достаток.
2. Если в этот день менять несколько раз наряды, год будет разнообразным, счастливым и богатым событиями.
3. Старайтесь в Новый год много веселиться и отдыхать. Ходите в гости к друзьям, надевайте красивую одежду, или же ждите прихода близких дома.
4. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Таким образом вы сможете обеспечить успех в течение всего года.
Что нельзя делать 1 января
1. В народе верят, что 1 января нельзя ничего выносить из дома, даже мусор, чтобы не покинул успех.
2. В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой, потому что как встретите Новый год, так его и проведете.
3. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семью на весь год.
Выбор редакции
-
Звездный бомонд поздравил Наталку Карпу с рождением дочери: как назвали первенца31 декабря 2019 , 18:07
-
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали самые яркие кадры 2019 года: волшебное видео31 декабря 2019 , 16:14
-
Netta, Editors и Oh Wonder: кто из мировых исполнителей снял клип в Украине в 2019 году31 декабря 2019 , 10:00