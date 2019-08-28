1-летняя дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке: стильные фото звездного семейства

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Кайли Дженнер, Трэвис Скотт и их дочь Сторми
Кайли Дженнер, Трэвис Скотт и их дочь Сторми / Getty Images

Поскольку 1-летней Сторми повезло родиться в одной из самых знаменитых звездный семей в мире, ее с детства приучают к роскошной жизни и светским выходам. Так, накануне дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта впервые ступила на красную дорожку.

Свой первый день рождения Сторми отпраздновала в большом кругу звездных гостей, принимая драгоценные подарки, среди которых первая сумка от Chanel. Однако свой первый выход на красную дорожку звездная дочь сделала только по случаю знаменательного события в их семье.

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Накануне, 27 августа, в Санта-Монике состоялась премьера фильма о 28-летнем возлюбленном Кайли Дженнер Трэвисе Скотте. Картина получила название "Трэвис Скотт: смотри, мама, я умею летать" (Travis Scott: Look Mom I Can Fly). 22-летняя миллиардерша решила, что презентация фильма об отце своего ребенка хорошая возможность, чтобы показать полуторагодовалой Сторми, что такое красная дорожка.

Перед папарацци звездная пара появилась в потрясающих образах, не стесняясь демонстрировать чувства на камеру. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт много обнимались, целовались, а также смеялись вместе с полуторагодовалой Сторми, которая была в восторге от всего, что происходило вокруг нее.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер, Трэвис Скотт и их дочь Сторми / Getty Images

Для первого появления в целом составе на красной дорожке молодая мама выбрала сдержанное белое платье меди, которое идеально подчеркивало ее пышные формы, и туфли-лодочки в тон. Вместе с тем свою дочь она одела в спортивном стиле. Сторми дебютировала на красной дорожке в камуфляжном костюме ярких цветов и белых кроссовках.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер и Тревис Скотт / Getty Images

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Новости LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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