1 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 мая отмечают День Кузьмы. Известно, что святой беспокоился за то, чтобы люди не чувствовали голода и при необходимости помогал нуждающимся. Также в этот день отмечается Международный день труда.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Кузьма, Тамара.

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Народные приметы на 1 мая

– Кукушка 1 мая долго кует – вскоре придет тепло, а холод отойдет.

– 1 мая идет дождь – смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.

– Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной.

– Черемуха зазеленела – можно сажать картофель, свеклу и морковь. В народе говорят: "На Кузьму сей морковь и свеклу".

– Дождь идет – будет рожь хорошо расти.

– Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной

– Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.

– Если в мае холодно – год будет хлебородный.

Что можно делать 1 мая

Сегодня нужно избавиться от всех негативных эмоций.

Что нельзя делать 1 мая