24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

1 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською
1 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 1 мая / unsplash.com

1 мая отмечают День Кузьмы. Известно, что святой беспокоился за то, чтобы люди не чувствовали голода и при необходимости помогал нуждающимся. Также в этот день отмечается Международный день труда.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Кузьма, Тамара.

​Читайте также Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Народные приметы на 1 мая

– Кукушка 1 мая долго кует – вскоре придет тепло, а холод отойдет.

– 1 мая идет дождь – смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.

– Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной.

– Черемуха зазеленела – можно сажать картофель, свеклу и морковь. В народе говорят: "На Кузьму сей морковь и свеклу".

– Дождь идет – будет рожь хорошо расти.

– Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной

– Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.

– Если в мае холодно – год будет хлебородный.

Что можно делать 1 мая

  1. Сегодня нужно избавиться от всех негативных эмоций.

Что нельзя делать 1 мая

  1. В этот день нельзя приносить сирень домой. По народному поверью, если в семье есть кто-то больной, человек скорее может покинуть мир.
  2. Не рекомендуется сегодня употреблять острую и горячую пищу.
  3. Воздержитесь от употребления алкоголя и крепкого чая.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новые украинские мультфильмы, которые подойдут для уютного вечера с детьми
30 апреля , 13:55 Новые украинские мультфильмы, которые подойдут для уютного вечера с детьми
Юлія Михайлова
Герои шоу "Холостяк": жизнь после проекта
29 апреля , 19:59 Герои шоу "Холостяк": жизнь после проекта
Христина Кобак