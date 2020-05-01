1 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 мая отмечают День Кузьмы. Известно, что святой беспокоился за то, чтобы люди не чувствовали голода и при необходимости помогал нуждающимся. Также в этот день отмечается Международный день труда.
Именины сегодня празднуют: Виктор, Кузьма, Тамара.
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Народные приметы на 1 мая
– Кукушка 1 мая долго кует – вскоре придет тепло, а холод отойдет.
– 1 мая идет дождь – смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.
– Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной.
– Черемуха зазеленела – можно сажать картофель, свеклу и морковь. В народе говорят: "На Кузьму сей морковь и свеклу".
– Дождь идет – будет рожь хорошо расти.
– Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной
– Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.
– Если в мае холодно – год будет хлебородный.
Что можно делать 1 мая
- Сегодня нужно избавиться от всех негативных эмоций.
Что нельзя делать 1 мая
- В этот день нельзя приносить сирень домой. По народному поверью, если в семье есть кто-то больной, человек скорее может покинуть мир.
- Не рекомендуется сегодня употреблять острую и горячую пищу.
- Воздержитесь от употребления алкоголя и крепкого чая.