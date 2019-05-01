1 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 мая 2019 года отмечают День Кузьмы. Известно, что святой беспокоился за то, чтобы люди не чувствовали голода и при необходимости помогал нуждающимся. Также с этого дня начинаются первые посевные работы.

Именины сегодня празднуют: Василий, Виктор, Михаил, Иван, Феликс.

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Народные приметы на 1 мая

– Кукушка 1 мая долго кует – вскоре придет тепло, а холод отойдет.

– 1 мая идет дождь – смочите волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.

– Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной.

– Черемуха зазеленела – можно сажать картофель, свеклу и морковь. В народе говорят: "На Кузьму сей морковь и свеклу".

– Дождь идет – будет рожь хорошо расти.

– Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной

– Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.

– Если в мае холодно – год будет хлебородным.

Что можно делать 1 мая

1. Когда будете высаживать семена и рассаду, то загадайте желание. Если посадка даст всходы, значит, ваше желание осуществится.

Что нельзя делать 1 мая

1. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человеку, то сглаз вернется к вам бумерангом.