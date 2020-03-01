1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. По народному поверью, она считалась женой домового и хозяйкой дома.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Маруф, Павел, Юлиан.

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Народные приметы на 1 марта

– Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

– Если в первый день весны тепло, значит настоящее тепло придет нескоро.

– Вороны 1 марта громко каркают – к похолоданию.

– Густой туман 1 марта – к ненастному лету.

Что можно делать 1 марта

1. Как гласят предания, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

2. В этот день можно ходить на рыбалку. Говорят, что в этот день хорошо клюет лещ и плотва.

Что нельзя делать 1 марта

1. Не стоит делать большие покупки в этот день – они не долго прослужат и окажутся напрасными.