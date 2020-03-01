24 Канал Техно Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 1 марта / Фото из открытых источников

1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. По народному поверью, она считалась женой домового и хозяйкой дома.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Маруф, Павел, Юлиан.

Читайте также: Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине

Народные приметы на 1 марта

– Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

– Если в первый день весны тепло, значит настоящее тепло придет нескоро.

– Вороны 1 марта громко каркают – к похолоданию.

– Густой туман 1 марта – к ненастному лету.

Что можно делать 1 марта

1. Как гласят предания, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

2. В этот день можно ходить на рыбалку. Говорят, что в этот день хорошо клюет лещ и плотва.

Что нельзя делать 1 марта

1. Не стоит делать большие покупки в этот день – они не долго прослужат и окажутся напрасными.

Прощеное воскресенье: что нельзя делать и как правильно просить прощения
сегодня
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
29 февраля 12:10 5 новых лучших исторических фильмов
Марта Вересюк
29 февраля 10:13 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз
29 февраля 09:26 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз
28 февраля 19:05 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
28 февраля 10:50 Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн
Юлія Девда
Новости
Больше новостей
Залиште відгук