1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 ноября в народе почитают могилы родственников и отправляют панихиды. Этот праздник называют Днем всех святых, он связан с культурой язычников. Кельтские племена 1 ноября праздновали Самайн – канун Нового года. Язычники верили, что этот день наделен мистической силой. По поверью, в День всех святых, души умерших возвращаются в свои бывшие дома, чтобы получить жертвенную пищу.

Именно в это время, 1 ноября, древние римляне отмечали праздник Фералия, который был связано с памятью о погибших. По этой причине сохранились традиции празднования. День всех святых почитают и до настоящего времени, вопреки тому, что язычество было искоренено христианской церковью. Следовательно, современный День всех святых является версией старого языческого праздника Самайн.

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Самайн – это медовый период (переход к зиме), который считался волшебным и мистическим временем. Сиды – (враждебно настроены волшебные существа), проходят в мир людей, в то время люди имеют возможность попасть в потусторонний мир.

Именины сегодня отмечают: Сергей.

Народные приметы на 1 ноября

– Морозный день 1 ноября – Дмитрия Солунского 8 ноября будет оттепель.

– Ночью выпал снег, но небо звездное – вскоре ударят сильные морозы.

– Перелетные птицы 1 ноября высоко летят – зима будет снежной.

– Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней.

– Подмерзла земля перед снегопадом – жди урожайного года.

– Холодно, идет снег – весна будет пасмурной и холодной.

– На улице тепло 1 ноября – весна также будет теплой.

Что можно делать 1 ноября

1. С помощью яблока можно узнать судьбу. Плод надо разрезать на девять частей, восемь съесть, а девятую бросить через плечо. Если быстро оглянуться, можно увидеть того, кто предназначен судьбой.

2. Если бросить в костер два каштана, можно узнать о согласии в семье. Надо проследить, раскатятся они в стороны, или сгорят лежа рядом. Если раскатятся – в семье возможны ссоры, если сгорят вместе – ждите покоя, понимания и уюта.

3. В этот день можно узнать о количестве будущих детей. Для этого надо в сосуд с водой выливать по капле яичного белка, глядя на рисунок, который появляется на воде. Изображение, которое выльется на воде – будет символизировать пол будущего ребенка.

4. В хлебе надо запечь кольца, монетки и пуговицы. Кусочки хлеба раздать всем, кто хочет узнать будущую судьбу. Считается, что тот, кто получил кольцо – в грядущем году женится или выйдет замуж; найденная монетка символизирует финансовый поток, а тот, кому попадется пуговица – проживет год без изменений.

Что нельзя делать 1 ноября

1. В День всех святых нельзя оглядываться, услышав за спиной шаги, ведь это может быть дух умершего, или смерть.

2. Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме.

3. Следует избегать любых споров и ссор, ведь они могут привести к плохим последствиям.

4. Одежда, который сушится на улице или на балконе – лучше убрать, или же перенести стирку на другой день. Считается, что человек, который наденет этот наряд – будет притягивать к себе несчастье.