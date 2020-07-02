2 июля в народном календаре почитается мученик Зосим, живший в III веке во Фракии. Наши предки верили, что он выращивает пчел, а цветы медом наливает. Над колодцами, расположенными недалеко от пасеки, в древности вешали образы святого Зосима, после чего воду в них считали целебной.

Именины сегодня отмечают: Мария, Иван, Зосим.

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Народные приметы на 2 июля

– Пчелы кучево летят к своим ульям – к дождю.

– Пчелы сидят на стенках ульев – к жаре.

– Вечером появилась радуга – на хорошую погоду.

– Кучевые облака пролились дождем в первой половине дня – ждите непогоды.

– К вечеру кучевые облака исчезли – погода будет ясная, без осадков.

Что можно делать 2 июля

Для того, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие – сделайте родным людям подарок.

Что нельзя делать 2 июля

В этот день нельзя обманывать, ссориться и выпивать.