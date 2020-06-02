2 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 июня в народном календаре отмечают день мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Они пострадали за веру Христа при правлении римского императора Нумериана.
Именины сегодня празднуют: Александр, Никита, Тимофей.
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Народные приметы на 2 июня
– Если первые два дня месяца дожди – ждите сухой июнь.
– Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.
– Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.
– Если полил дождь – к богатому урожаю.
– Много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов.
– Утки целый день плещутся в воде – к дождю.
Что можно делать 2 июня
- На сегодня приходится активная фаза полевых работ. Разрешается сажать рассаду на огороде и пересаживать при необходимости растения.
Что нельзя делать 2 июня
- Не рекомендуется в этот день начинать ссору с соседями, ведь можно так враждовать весь месяц.
- Сон, который вам приснится сегодня, – вещий. Рассказывать о нем никому нельзя.