2 июня в народном календаре отмечают день мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Они пострадали за веру Христа при правлении римского императора Нумериана.

Именины сегодня празднуют: Александр, Никита, Тимофей.

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Народные приметы на 2 июня

– Если первые два дня месяца дожди – ждите сухой июнь.

– Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.

– Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.

– Если полил дождь – к богатому урожаю.

– Много шишек на елках – к хорошему урожаю огурцов.

– Утки целый день плещутся в воде – к дождю.

Что можно делать 2 июня

На сегодня приходится активная фаза полевых работ. Разрешается сажать рассаду на огороде и пересаживать при необходимости растения.

Что нельзя делать 2 июня