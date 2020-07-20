20 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 июля в народном календаре отмечают память преподобной Евфросинии, известной, как Авдотья или Евдокия. Обычно на Евдокию начинаются сильные дожди.
Именины сегодня отмечают: Константин, Марк, Михаил.
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Народные приметы на 20 июля
– Месяц в небе быстро перемещается, прячется за тучи – будет богатый урожай.
– Много звезд на небе – к ясной погоде.
– Ясно и звезд практически не видно – ждите непогоду.
– Увидеть радугу утром – к дождю, вечером – к солнечной погоде.
Что можно делать 20 июля
- Утром надо собрать с огорода укроп, поскольку он на Евдокию приобретает целебные свойства.
- Уберите в своем доме, это принесет вам счастье и успех.
Что нельзя делать 20 июля
- В этот день нельзя выходить после захода солнца из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
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