20 июня в народном календаре отмечается день Федота летнего. Считается, что в этот день можно смело купаться в водоемах.

Также в этот день, 20 июня, отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. В этот день защитники животных призывают обратить внимание на то, как обращаются со слонами в зоопарке. Впервые Всемирный день защиты слонов отметили в 2009 году. Основная задача активистов – освободить всех слонов из зоопарков.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анна, Борис, Валентин.

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Народные приметы на 20 июня

– Идет дождь 20 июня – к плохому урожаю зерновых.

– На Федота день ясный и солнечный – к богатому урожаю.

– Гром 20 июня обещает продолжительное ненастье.

– Если на Федота гром переходит с места на место и слышится с разных сторон – в ближайшее время стоит ожидать похолодания и града.

Что можно делать 20 июня

1. Сегодня можно смело купаться в озерах и реках – русалки и водяные никому не нанесут вреда.

Что нельзя делать 20 июня

1. Избегайте в этот день жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.