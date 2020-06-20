20 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 июня в народном календаре отмечается день Федота летнего. Считается, что в этот день можно смело купаться в водоемах.
Также в этот день, 20 июня, отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. В этот день защитники животных призывают обратить внимание на то, как обращаются со слонами в зоопарке. Впервые Всемирный день защиты слонов отметили в 2009 году. Основная задача активистов – освободить всех слонов из зоопарков.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анна, Борис, Валентин.
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Народные приметы на 20 июня
– Идет дождь 20 июня – к плохому урожаю зерновых.
– На Федота день ясный и солнечный – к богатому урожаю.
– Гром 20 июня обещает продолжительное ненастье.
– Если на Федота гром переходит с места на место и слышится с разных сторон – в ближайшее время стоит ожидать похолодания и града.
Что можно делать 20 июня
1. Сегодня можно смело купаться в озерах и реках – русалки и водяные никому не нанесут вреда.
Что нельзя делать 20 июня
1. Избегайте в этот день жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.