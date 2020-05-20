20 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 мая в народном календаре отмечают день Ивана Бражника. По поверью, вода в этот день обладает целительной силой.

Именины сегодня отмечают: Давид, Степан.

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Народные приметы на 20 мая

– Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем ​​20 мая, предвещает радостные события.

– Увидите ранних ласточек – год будет счастливым.

– Если ласточки высоко летают – то погода будет хорошей.

– Дождливый день – к теплому сентябрю.

– Новолуние в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.

– Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

Что можно делать 20 мая

Сегодня хорошо начинать ремонты в доме.

Что нельзя делать 20 мая