20 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 мая в народном календаре отмечают день Ивана Бражника. По поверью, вода в этот день обладает целительной силой.
Именины сегодня отмечают: Давид, Степан.
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Народные приметы на 20 мая
– Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события.
– Увидите ранних ласточек – год будет счастливым.
– Если ласточки высоко летают – то погода будет хорошей.
– Дождливый день – к теплому сентябрю.
– Новолуние в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.
– Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.
Что можно делать 20 мая
- Сегодня хорошо начинать ремонты в доме.
Что нельзя делать 20 мая
- Не загружайте себя сильно физической работой, ведь можно повредить ноги.