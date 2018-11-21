Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019 будет годом Желтой Земляной Свиньи по китайскому календарю. Цвет праздника – от горчичного до коричневого. Чтобы задобрить покровительницу года, астрологи советуют тщательно подойти к вопросу, в чем встречать Новый год.
Звезды обещают всем без исключения финансовое и семейное благополучие. Но при условии положительного настроения и добросовестности. Чтобы все сбылось, необходимо и самому приложить усилия.
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Как уже известно, Новый год 2019 пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи (Кабана), которая благодаря своей уступающей и терпеливой натуре, обещает принести множество положительных изменений в жизни каждого человека. Свинья относится к священным животным, ей присущи такие качества, как:
- искренность;
- оптимизм;
- трудолюбие.
Финансистов и экономистов ждет не менее радужная перспектива. Риски, связанные с инвестициями, будут минимальными. А тем, кто еще не решался на серьезные отношения, в год Свиньи астрологи советуют наконец обзавестись семьей и детьми.
Как встречать праздник
Чего эти животные не терпят точно, так это одиночества и предательства. Соответственно, главный зимний праздник нужно отметить весело в кругу близких сердцу людей. Это доставит удовольствие и вам, и покровительнице 2019-го года.
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Что надевать на Новый Год 2019
Прежде всего, нужно определиться, в каком цвете встречать 2019 год. Ключевые слова в названии символа нового года – "желтая" и "земляная". Следовательно, именно таким оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде – естественная цветовая гамма, к которой относится:
- коричневый
- зеленый
- желтый
Прекрасным выбором для встречи Нового 2019-го года станет вечернее платье с пышной юбкой, длина которой может меняться в зависимости от ситуации.
Год Свиньи стоит встречать в платье желтых тонов
Так, на празднование в ресторане можно смело надевать платье-макси с длинным шлейфом, в котором вы будете напоминать принцессу с казки.Для домашней вечеринки более уместным будет волшебное платье бэби-долл, А-силуэта, с многослойными юбками.
В чем еще можно встречать 2019 год Свиньи? Женщины, которые стремятся всегда быть в тренде, но при этом больше всего ценят комфорт, могут специально для этого повода приобрести комбинезон.
Комбинезон – комфортный и стильный вариант для встречи Нового года 2019
Комбинезон может быть как однотонным, так и принтованные. Самые популярные орнаменты – растительный и цветочный. А вот от хищного анималистического принта лучше отказаться. Отлично будет смотреться ярко-желтая шифоновая модель с широкими прозрачными брюками и романтичной вышивкой.
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После новогодней ночи можно продолжить отдых на зимних каникулах. Свинья благосклонно отнесется к путешествию в теплые страны: Таиланд, Индия, Вьетнам, Китай, Бали. Но настоящим удовольствием для хозяйки года будет поездка на грязевые курорты.
По понятным причинам любовь Свиньи к грязевым ваннам особенно сильна, поэтому такое путешествие можно назвать довольно символическим в год Свиньи. Замечательных курортов с оздоровительными процедурами немало, поэтому смело выбирайте где отдыхать в будущем году.