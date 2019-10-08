Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить

2020 год открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь. На востоке крыса является символом богатства, чистоты, благосостояния и добропорядочности. Поэтому в один голос астрологи прогнозируют успех во всех делах и начинаниях. А как встретить год белой крысы – читайте в материале.

На Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью. Когда их видят, то не кричат и не бегут как можно дальше от них, а смотрят на грызунов с особым трепетом. В Индии крыса ассоциируется с той Крысой, которыая везет бога Ганешу – бога знаний и мудрости. В Японии крыса является символом счастья, а в Китае вообще национальным героем, ведь именно крыса когда-то впервые принесла голодающим китайцам рис. Во многих восточных странах крыса считается самым популярным символом богатства.

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Что принесет год белой крысы 2020?

По китайской мифологии, крыса является умным, целеустремленным и терпеливым животным. Она знает все свои преимущества и недостатки. Также покровитель года обладает отличной памятью. Крыса умеет легко проложить свой жизненный путь и тщательно проанализировать каждый свой шаг. Из сложных ситуаций она легко выходит.



2020 год – год Белой Крысы

Хозяева Нового года интересуются искусством и духовными ценностями. Они очень требовательны к себе и своему окружению. Тотем 2020 года белого цвета, поэтому в следующем году будут преобладать светлые мысли и чистые помыслы.

Согласно восточному календарю, в 2020 году стоит беспокоиться об окружающем мире, наполнять мысли добром и делать бескорыстные действия. Крыса довольно тщательно подходит к своей и чужой жизни, поэтому будет уважать право каждого человека.

Человек, который хочет жить в мире и согласии в Новом году с восточной животным – должен обладать положительными качествами, быть рассудительной и уметь преодолевать препятствия на своем пути. Весь год должен быть плодотворным, поэтому надо обязательно при возможности купить квартиру, дом или машину, если это есть в ваших планах.



2020 год будет позитивным и счастливым годом

Белый цвет Крысы – это приятный знак для тех, кто хочет создать прочный брак в 2020 году. Год удачен для новых начинаний, переездов и смены работы. Все, за что вы возьметесь – увенчается успехом. Также, если вы находитесь с кем-то в ссоре – это хорошая возможность, чтобы помириться и укрепить дружеские связи.

В финансовом плане белая крыса будет изрядно помогать: год будет богатым и денежным. Крыса подарит людям возможность построить карьеру, подняться на лучший уровень жизни и достичь большого признания. Впрочем крыса меркантильная и хитрая, поэтому ей придется достаточно много работать.

Как встретить год белой крысы 2020?

Хозяйка 2020 года – один из опрятных животных. Поэтому подготовку к новогоднему празднику надо начинать с генеральной уборки. Особое внимание в этом году уделите окнам: чем чище они будут, тем быстрее ваши дела пойдут в гору. Не забудьте вымыть лестницу: чистый вход в ваш дом - залог успеха и благосостояния в новом году.

Белая Крыса не любит лишнего хлама, поэтому выбросьте весь хлам, который вы не использовали в течение всего года. Поверьте, в Новом году он вам также не понадобится. Сделайте порядок в документах. Выбросьте ненужные и списанные книжки, прочитанные журналы и газеты. Встречайте 2020 год с чистого листа.

Благодаря живому и общительному характеру, Крыса всегда в курсе новостей и успевает побывать везде, где только можно. Новый год лучше встречать веселой компанией, с друзьями и близкими. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие, навстречу новым впечатлениям и новогодним приключениям.



На Новый год можете смело отправляться в горы или за границу

Подарки на Новый год лучше выбирать практичные, которые пригодятся в хозяйстве, ведь мышки не любят безделушек. Лучше, если это будет что-то из домашней утвари.

Новогодний стол должен быть в белых тонах. Пусть на вашем столе будет белая скатерть, белая посуда, белое вино или игристое шампанское. Для декора можете выбрать металлические подсвечники и такого же цвета свечи. На праздничном столе должен царить достаток. Не забудьте про приманку для крысы. На столе должно быть зерно, орешки, рис и сыры!



Сервируйте стол в белых тонах

Белая Крыса очень не любит небрежность и спешку. Поэтому по случаю не покупайте готовые салаты и еду, а сделайте все своими руками. Стоит стол украсить красиво, ведь хозяину года очень не нравится пренебрежительное убранство стола.

В чем встречать год белой крысы 2020?

Для каждого человека очень важно встречать Новый год согласно тем правилам, которые требует восточный гороскоп. Цвет Крысы – белый, а стихия – металл, поэтому мы поможем вам выбрать правильный образ на Новый год, чтобы понравиться тотемному животному.



Встречайте Новый год красиво!

Овен должен обратить внимание на стиль бохо, а от яркого макияжа астрологи рекомендуют отказаться.

Телец прекрасно будет смотреться в белом наряде. По желанию дополните образ яркими аксессуарами.

Близнецы могут позволить себе смелые эксперименты: совместите интересные цвета или смиксуйте стили. Результат вам непременно понравится.

Рак должен выглядеть нежно и романтично. Придерживайтесь натурального макияжа, который сделает правильный акцент на глазах.

Лев должен появиться к гостям в величии серебра. Рекомендуется не перегружать образ украшениями. Сделайте основной акцент на роскошном платье.

Дева должна выглядеть строго, лаконично и быть образцом для подражания.

Весы должны выбрать спокойный образ. Чтобы добавить образу выразительности – наденьте массивные украшения, впрочем, все равно придерживайтесь нежности в образе.

Скорпионам стоит быть очень нежными и женственными.

Стрельцам нужно положиться на интуицию, одеваясь в светлые оттенки. Добавьте в свой образ белые жемчужинки.

Козерогам рекомендуется надеть эффектные украшения и сделать яркий макияж.

Водолею желательно кардинально превратиться в Новый год. Откровенное декольте замените на скромное платье, или же наоборот.

Рыбам надо выбрать белый наряд – лаконичный и элегантный. Волосы соберите в высокий хвост.