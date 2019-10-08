Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
2020 год открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и удостоилась чести открывать календарь. На востоке крыса является символом богатства, чистоты, благосостояния и добропорядочности. Поэтому в один голос астрологи прогнозируют успех во всех делах и начинаниях. А как встретить год белой крысы – читайте в материале.
На Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью. Когда их видят, то не кричат и не бегут как можно дальше от них, а смотрят на грызунов с особым трепетом. В Индии крыса ассоциируется с той Крысой, которыая везет бога Ганешу – бога знаний и мудрости. В Японии крыса является символом счастья, а в Китае вообще национальным героем, ведь именно крыса когда-то впервые принесла голодающим китайцам рис. Во многих восточных странах крыса считается самым популярным символом богатства.
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Что принесет год белой крысы 2020?
По китайской мифологии, крыса является умным, целеустремленным и терпеливым животным. Она знает все свои преимущества и недостатки. Также покровитель года обладает отличной памятью. Крыса умеет легко проложить свой жизненный путь и тщательно проанализировать каждый свой шаг. Из сложных ситуаций она легко выходит.
2020 год – год Белой Крысы
Хозяева Нового года интересуются искусством и духовными ценностями. Они очень требовательны к себе и своему окружению. Тотем 2020 года белого цвета, поэтому в следующем году будут преобладать светлые мысли и чистые помыслы.
Согласно восточному календарю, в 2020 году стоит беспокоиться об окружающем мире, наполнять мысли добром и делать бескорыстные действия. Крыса довольно тщательно подходит к своей и чужой жизни, поэтому будет уважать право каждого человека.
Человек, который хочет жить в мире и согласии в Новом году с восточной животным – должен обладать положительными качествами, быть рассудительной и уметь преодолевать препятствия на своем пути. Весь год должен быть плодотворным, поэтому надо обязательно при возможности купить квартиру, дом или машину, если это есть в ваших планах.
2020 год будет позитивным и счастливым годом
Белый цвет Крысы – это приятный знак для тех, кто хочет создать прочный брак в 2020 году. Год удачен для новых начинаний, переездов и смены работы. Все, за что вы возьметесь – увенчается успехом. Также, если вы находитесь с кем-то в ссоре – это хорошая возможность, чтобы помириться и укрепить дружеские связи.
В финансовом плане белая крыса будет изрядно помогать: год будет богатым и денежным. Крыса подарит людям возможность построить карьеру, подняться на лучший уровень жизни и достичь большого признания. Впрочем крыса меркантильная и хитрая, поэтому ей придется достаточно много работать.
Как встретить год белой крысы 2020?
Хозяйка 2020 года – один из опрятных животных. Поэтому подготовку к новогоднему празднику надо начинать с генеральной уборки. Особое внимание в этом году уделите окнам: чем чище они будут, тем быстрее ваши дела пойдут в гору. Не забудьте вымыть лестницу: чистый вход в ваш дом - залог успеха и благосостояния в новом году.
Белая Крыса не любит лишнего хлама, поэтому выбросьте весь хлам, который вы не использовали в течение всего года. Поверьте, в Новом году он вам также не понадобится. Сделайте порядок в документах. Выбросьте ненужные и списанные книжки, прочитанные журналы и газеты. Встречайте 2020 год с чистого листа.
Благодаря живому и общительному характеру, Крыса всегда в курсе новостей и успевает побывать везде, где только можно. Новый год лучше встречать веселой компанией, с друзьями и близкими. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие, навстречу новым впечатлениям и новогодним приключениям.
На Новый год можете смело отправляться в горы или за границу
Подарки на Новый год лучше выбирать практичные, которые пригодятся в хозяйстве, ведь мышки не любят безделушек. Лучше, если это будет что-то из домашней утвари.
Новогодний стол должен быть в белых тонах. Пусть на вашем столе будет белая скатерть, белая посуда, белое вино или игристое шампанское. Для декора можете выбрать металлические подсвечники и такого же цвета свечи. На праздничном столе должен царить достаток. Не забудьте про приманку для крысы. На столе должно быть зерно, орешки, рис и сыры!
Сервируйте стол в белых тонах
Белая Крыса очень не любит небрежность и спешку. Поэтому по случаю не покупайте готовые салаты и еду, а сделайте все своими руками. Стоит стол украсить красиво, ведь хозяину года очень не нравится пренебрежительное убранство стола.
В чем встречать год белой крысы 2020?
Для каждого человека очень важно встречать Новый год согласно тем правилам, которые требует восточный гороскоп. Цвет Крысы – белый, а стихия – металл, поэтому мы поможем вам выбрать правильный образ на Новый год, чтобы понравиться тотемному животному.
Встречайте Новый год красиво!
Овен должен обратить внимание на стиль бохо, а от яркого макияжа астрологи рекомендуют отказаться.
Телец прекрасно будет смотреться в белом наряде. По желанию дополните образ яркими аксессуарами.
Близнецы могут позволить себе смелые эксперименты: совместите интересные цвета или смиксуйте стили. Результат вам непременно понравится.
Рак должен выглядеть нежно и романтично. Придерживайтесь натурального макияжа, который сделает правильный акцент на глазах.
Лев должен появиться к гостям в величии серебра. Рекомендуется не перегружать образ украшениями. Сделайте основной акцент на роскошном платье.
Дева должна выглядеть строго, лаконично и быть образцом для подражания.
Весы должны выбрать спокойный образ. Чтобы добавить образу выразительности – наденьте массивные украшения, впрочем, все равно придерживайтесь нежности в образе.
Скорпионам стоит быть очень нежными и женственными.
Стрельцам нужно положиться на интуицию, одеваясь в светлые оттенки. Добавьте в свой образ белые жемчужинки.
Козерогам рекомендуется надеть эффектные украшения и сделать яркий макияж.
Водолею желательно кардинально превратиться в Новый год. Откровенное декольте замените на скромное платье, или же наоборот.
Рыбам надо выбрать белый наряд – лаконичный и элегантный. Волосы соберите в высокий хвост.
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