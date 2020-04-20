20 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 апреля в Украине сразу после Пасхи празднуется Поливальный понедельник. Этот народный праздник символизирует духовное весеннее очищение. Испокон веков считалось, что вода в этот день приносит счастье и здоровье, поэтому ею обливают своих друзей и родных.

Еще с языческих времен обливание имело магическое значение. Наши предки верили, что таким образом они вызовут дождь и будут иметь хороший урожай. Также они верили, что обливанием излечатся от различных болезней. Обливали водой скот, пчел с ульями, пастухов и лошадей.

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Георгий, Даниил.

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Народные приметы на 20 апреля

– Голубое небо – к скорому дождю.

– День солнечный и ясный, значит, таким будет и лето.

– Если на Поливальный понедельник падает дождь, значит, лето будет дождливым.

– Если птицы вернулись из теплых стран, но не поют – еще будут морозы.

Что можно делать 20 апреля

1. Если в этот день увидите человека, которого любите, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 20 апреля

1. На Поливальный понедельник нельзя грустить и думать о плохом.

2. В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой.