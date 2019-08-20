20 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 августа 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 20 августа

20 августа чествуют двух мучеников – преподобного Пимена и мученика Марин. После этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя.

Именины сегодня празднуют: Митрофан, Феодосий.

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Народные приметы на 20 августа

– Если перемена Луны (рождается Луна) происходит утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.

– Туман исчезает после восхода солнца – погода ожидается хорошая.

– Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной, а зима – ранней.

– Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.

Что можно делать 20 августа

1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.

Что нельзя делать 20 августа

1. В этот день нельзя заниматься торговлей, потому что все ваши дела будут идти плохо.

2. Сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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