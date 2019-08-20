20 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 августа чествуют двух мучеников – преподобного Пимена и мученика Марин. После этого праздника за малиной в лес ходить больше нельзя.
Именины сегодня празднуют: Митрофан, Феодосий.
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Народные приметы на 20 августа
– Если перемена Луны (рождается Луна) происходит утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная.
– Туман исчезает после восхода солнца – погода ожидается хорошая.
– Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной, а зима – ранней.
– Ласточки собираются в большие стаи – к грозе.
Что можно делать 20 августа
1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.
Что нельзя делать 20 августа
1. В этот день нельзя заниматься торговлей, потому что все ваши дела будут идти плохо.
2. Сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.