20 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 декабря 2018 года чтят память святого Амвросия. Он жил в Италии в 4 веке и был епископом в одной из христианских церквей. В течение всей жизни он совершил большое количество чудес с помощью молитвы. Также сегодня отмечают Международный день солидарности людей.

Именины 20 декабря празднуют: Амвросий, Иван, Павел, Сергей, Антон, Михаил, Петр, Василий.

Народные приметы на 20 декабря:

– Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.

– Если снег легкий и сухой, то ждите засухи в летний период.

– Если солнце окружено туманом, будет сильная метель. Если за облака прячется, ждите снегопада.

Что можно делать 20 декабря

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

2. Если у вас есть ожерелье – смело надевайте и привлечете в жизнь счастье.

Что нельзя делать 20 декабря

1. Женщинам в этот день запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

2. Девушкам в этот день нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

3. Следуйте минимальному посту. Не пойте песен и не веселитесь до упаду. В народе верят, что если придерживаться такого поста, до конца года не заболеете.