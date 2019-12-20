20 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 декабря в народном календаре чтят память святого Амвросия. Он был епископом в одной из христианских церквей. За всю свою жизнь он совершил много чудес при помощи молитвы.

Именины 20 декабря празднуют: Амвросий, Сергей, Антон.

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Народные приметы на 20 декабря

– Если солнце прячется за облака – ждите снегопада.

– Если идет мокрый снег – ждите дождливое лето.

– Если снег легкий и сухой, то ждите засухи в летний период.

Что можно делать 20 декабря

1. Если у вас есть ожерелье – одевайте его и таким образом вы привлечете в жизнь счастье.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. По поверью, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 20 декабря

1. Помните о посте. Не пойте песни и не веселитесь. Христиане верят, что если соблюдать пост, в следующем году не заболеете.

2. Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

3. В этот день девушкам нельзя расчесывать волосы и мыть голову.