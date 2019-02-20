20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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20 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 20 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 20 февраля / www.1zoom.ru

20 февраля 2019 года чтят память преподобного Луки Элландского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

20 февраля людям рекомендуется не делать плохих поступков, каяться в грехах и делать только добрые дела. Каждому стоит анализировать собственные мысли и действия, думать о том, как стать лучше и избавиться от недостатков. День Луки – своеобразное духовное очищение.

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Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

Народные приметы на 20 февраля

– Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.

– Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

Что можно делать 20 февраля

1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 20 февраля

1. Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.

2. Не желательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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