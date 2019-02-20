20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 февраля 2019 года чтят память преподобного Луки Элландского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.
20 февраля людям рекомендуется не делать плохих поступков, каяться в грехах и делать только добрые дела. Каждому стоит анализировать собственные мысли и действия, думать о том, как стать лучше и избавиться от недостатков. День Луки – своеобразное духовное очищение.
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Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.
Народные приметы на 20 февраля
– Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.
– Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.
Что можно делать 20 февраля
1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.
2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
Что нельзя делать 20 февраля
1. Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.
2. Не желательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.