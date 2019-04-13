20 исторических мест из "Игры престолов", которые может посетить каждый

Все фанаты знаменитого сериала "Игра престолов" затаили дыхание в ожидании финального сезона – премьера запланирована на 14 апреля.

В восьмом сезоне сериала произойдут ключевые события, связанные с предыдущими сезонами ленты, а именно – борьба за главный Железный трон, который расположен в Большом зале Красного замка, в столице королевства, Королевской гавани (на юге континента). Кроме этого, на континент Вестероса наступит жуткая и давно обещанная зима, которая может длиться не один год. Вместе с изменением климата, на землю надвигается не менее страшный враг – армия белых ходоков во главе с Королем Ночи, а также мир увидит много других внезапных историй с главными героями.

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Каким бы вымышленным не был мир "Игры престолов", однако локации из мира семи королевств все же снимались на Земле. И не все знают, что большинство из них расположены совсем рядом и добраться до них не так уж и трудно.

Перед выходом первой серии финального сезона журналисты LifeStyle 24 собрали наиболее знаковые места сериала "Игра престолов", которые поражают свое красотой не меньше компьютерной графики.

Газтелугатхе, Страна басков, Испания (Драгонстоун)

Пляж Ицзурун, Сумая, Испания (Пещеры с драконьим стеклом)

Дубровник, Хорватия (Королевская Гавань)

Айт Бенхадду, Марокко (Город работорговцев Юнкай)

Дарк Хеджес, графство Антрим, Северная Ирландия (Королевский тракт – путь от Черного замка до столицы)​

Кастильо-де-Альмодовар-дель-Рио, Кордова, Испания (резиденция дома Тиреллов)​

Вик, Исландия (Восточный дозор)

Алькасар, Севилья, Испания (Дворец Дорн)

Ледник Свинафелльсьекулл, Исландия (место ареста Джона Сноу и Куорена одичалыми)

Замок Зафра, Гвадалахара, Испания (Башня Радости – место рождения Джона Сноу)

Эс-Сувейра, Марокко (Портовый город Астапор)

Барденас-Реалес, Испания (Земли Дотракийского моря)

Баллинтой, графство Антрим, Северная Ирландия (Остров Пайк)

Собор Жироны, Каталония, Испания (Город Браавос, – Великая септа Бэйлора)

Дендрарий Трстено, Хорватия (Сады Королевской Гавани)

Замок Трухильо, Касерес, Испания (Скала Кастерли)

Грйоутайау, Исландия (Место купания Джона Сноу и Игритт)​

Вердальский дворец, Мальта (Дом Иллирии Мопатиса в Пентосе)

Пеньискола, Кастельон, Испания (Порт Пеньискола)

Замок Уорд, графство Даун, Северная Ирландия (Винтерфелл – резиденция дома Старков)